Навка назвала потрясающим прокат Загитовой в произвольной программе в Японии

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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка оценила выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Навка назвала потрясающим прокат Загитовой в произвольной программе в Японии
  • © Naoki Morita/AFLO
  • globallookpress.com

«Как же права Татьяна Анатольевна Тарасова! Потрясающий прокат настоящей олимпийской чемпионки Алины Загитовой, нашей спящей красавицы!» — написала Навка в своём Instagram.

По её мнению, Загитова продемонстрировала характер и силу воли. Также Навка поздравила спортсменку с лучшим результатом в сезоне.

Загитова набрала на Гран-при Японии 217,99 (66,84 + 151,15) балла и заняла третье место. Этот результат помог ей выйти в финал Гран-при, который состоится в Турине.

Ранее хореограф Даниил Глейхенгауз поздравил Алёну Косторную и Загитову с медалями Гран-при Японии.

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