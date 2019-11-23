Глейхенгауз поздравил Косторную и Загитову с медалями Гран-при Японии

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Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, поздравил российских фигуристок Алёну Косторную и Алину Загитову с медалями этапа Гран-при в японском Саппоро.
Глейхенгауз поздравил Косторную и Загитову с медалями Гран-при Японии
  • © Naoki Morita/AFLO
  • globallookpress.com

«Завершился шестой этап серии Гран-при NHK Trophy! Золото и бронза у наших прекрасных девушек! Поздравляю Алёну Косторную и Алину Загитову с медалями и выходом в финал Гран-при!» — написал Глейхенгауз в своём Instagram.

Он также поблагодарил за поддержку болельщиков.

Алёна Косторная выиграла этап Гран-при в Японии, а Алина Загитова стала третьей. Обе фигуристки вышли в финал Гран-при, который пройдёт в Турине с 5 по 8 декабря.

Ранее Тутберидзе опубликовала фото с Косторной и Загитовой после Гран-при в Японии.

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