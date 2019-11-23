Тутберидзе опубликовала фото с Косторной и Загитовой после Гран-при в Японии

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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в социальной сети фото со своими ученицами Алёной Косторной и Алиной Загитовой после их успешного выступления на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Тутберидзе опубликовала фото с Косторной и Загитовой после Гран-при в Японии
  • © tutberidze.eteri
  • Instagram

«Шесть позади. Последний этап был трудным самым», — написала Тутберидзе под фото в своём Instagram.

Алёна Косторная выиграла этап Гран-при в Японии, а Алина Загитова стала третьей. Обе фигуристки вышли в финал Гран-при, который пройдёт в Турине.

Кроме того, в финал до этого вышли две другие ученицы Тутберидзе — Александра Трусова и Анна Щербакова.

Ранее определились все участники финала серии Гран-при по фигурному катанию.

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