«Сент-Луис» уступил «Нэшвиллу», несмотря на дебютную шайбу Костина в НХЛ

«Сент-Луис Блюз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась со счётом 2:4.

В составе хозяев отличились россиянин Клим Костин и Алекс Пьетранджело. У «Предаторз» голами отметились Филип Форсберг, Маттиас Экхольм, Колтон Сиссонс и Калле Йернкрок.

Для Костина шайба в ворота «Нэшвилла» стала дебютной в НХЛ.

В следующем матче «Сент-Луис» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Нэшвилл» встретится с «Вегас Голден Найтс».

Ранее два очка Никиты Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Анахайм Дакс» в НХЛ.