«Сент-Луис» уступил «Нэшвиллу», несмотря на дебютную шайбу Костина в НХЛ
Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась со счётом 2:4.
В составе хозяев отличились россиянин Клим Костин и Алекс Пьетранджело. У «Предаторз» голами отметились Филип Форсберг, Маттиас Экхольм, Колтон Сиссонс и Калле Йернкрок.
Для Костина шайба в ворота «Нэшвилла» стала дебютной в НХЛ.
В следующем матче «Сент-Луис» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Нэшвилл» встретится с «Вегас Голден Найтс».
Ранее два очка Никиты Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Анахайм Дакс» в НХЛ.