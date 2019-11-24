Два очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Анахайм» в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 6:2.

В составе хозяев дубль оформил Брейден Пойнт, а также по разу отличились россиянин Никита Кучеров, Патрик Марун, Ондржей Палат и Энтони Чирелли. У «Дакс» шайбы забросили Дерек Грант и Рикард Ракелль.

Кучеров также отметился результативной передачей. Его соотечественник и одноклубник, голкипер Андрей Василевский отразил 36 бросков из 38 и сделал результативный пас.

Ранее сообщалось, что российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин прервал 91-матчевую безголевую серию в НХЛ.