Названы составы сборных России на первый этап КМ по лыжным гонкам
Как сообщила Вяльбе в своём Instagram, в состав мужской сборной вошли: Александр Большунов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Андрей Ларьков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Артём Мальцев, Илья Семиков и Илья Порошкин.
У женщин за сборную России выступят: Алиса Жамбалова, Лидия Дуркина, Диана Головань, Анна Жеребятьева, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова и Ольга Царёва.
Первый этап Кубка мира по лыжным гонками пройдёт с 29 ноября по 1 декабря в финском городе Рука.
Ранее сообщалось, что лыжница Седова пропустит сезон-2019/20.