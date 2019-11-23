Названы составы сборных России на первый этап КМ по лыжным гонкам

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе огласила список мужской и женской сборных России, которые выступят на стартовом этапе Кубка мира в Финляндии.

Как сообщила Вяльбе в своём Instagram, в состав мужской сборной вошли: Александр Большунов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Андрей Ларьков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Артём Мальцев, Илья Семиков и Илья Порошкин.

У женщин за сборную России выступят: Алиса Жамбалова, Лидия Дуркина, Диана Головань, Анна Жеребятьева, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова и Ольга Царёва.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонками пройдёт с 29 ноября по 1 декабря в финском городе Рука.

Ранее сообщалось, что лыжница Седова пропустит сезон-2019/20.

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