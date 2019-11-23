Кучеров восстановился после травмы и сможет сыграть в следующем матче «Тампы»

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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вернётся на лёд после травмы уже в ближайшем матче команды.
Кучеров восстановился после травмы и сможет сыграть в следующем матче «Тампы»
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба клуба. По информации официального сайта, Кучеров сможет сыграть в ближайшем поединке регулярного чемпионата против «Анахайм Дакс», который состоится в ночь с 23 на 24 ноября.

В текущем сезоне «Тампа-Бэй Лайтнинг», набрав 22 очка в 19 матчах, занимает 12-е место в Восточной конференции НХЛ. У Кучерова 18 очков (6 + 12) в 17 матчах.

Ранее сообщалось, что Кучеров пропустил тренировку «Тампы».

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