Кучеров восстановился после травмы и сможет сыграть в следующем матче «Тампы»

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вернётся на лёд после травмы уже в ближайшем матче команды.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. По информации официального сайта, Кучеров сможет сыграть в ближайшем поединке регулярного чемпионата против «Анахайм Дакс», который состоится в ночь с 23 на 24 ноября.

В текущем сезоне «Тампа-Бэй Лайтнинг», набрав 22 очка в 19 матчах, занимает 12-е место в Восточной конференции НХЛ. У Кучерова 18 очков (6 + 12) в 17 матчах.

Ранее сообщалось, что Кучеров пропустил тренировку «Тампы».