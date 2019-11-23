«Ювентус» одержал четвёртую победу подряд в Серии А
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Встреча прошла в Бергамо и завершилась в пользу гостей — 3:1.
В составе действующих чемпионов дубль оформил Гонсало Игуаин, также отличился Пауло Дибала. У хозяев единственный мяч забил Робин Гозенс.
На 17-й минуте игрок «Аталанты» Робин Гозенс не реализовал пенальти.
Для «Ювентуса» эта победа стала четвёртой подряд. Клуб укрепился на первом месте чемпионата Италии, набрав 35 очков. «Аталанта» с 22 очками располагается на пятой позиции.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» договорился с «Локомотивом» о трансфере Алексея Миранчука.