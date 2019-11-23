«Ювентус» одержал четвёртую победу подряд в Серии А

«Ювентус» на выезде обыграл «Аталанту» в матче 13-го тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Бергамо и завершилась в пользу гостей — 3:1.

В составе действующих чемпионов дубль оформил Гонсало Игуаин, также отличился Пауло Дибала. У хозяев единственный мяч забил Робин Гозенс.

На 17-й минуте игрок «Аталанты» Робин Гозенс не реализовал пенальти.

Для «Ювентуса» эта победа стала четвёртой подряд. Клуб укрепился на первом месте чемпионата Италии, набрав 35 очков. «Аталанта» с 22 очками располагается на пятой позиции.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» договорился с «Локомотивом» о трансфере Алексея Миранчука.