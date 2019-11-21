СМИ: «Ювентус» договорился с «Локомотивом» о трансфере Алексея Миранчука
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
Как сообщает Sport Mediaset, туринский клуб договорился с «железнодорожниками» о праве первоочередной покупки игрока летом 2020 года.
Отмечается, что в «Ювентусе» остались довольны игрой 24-летнего хавбека в очных матчах Лиги чемпионов, в которых он сумел забить в ворота «бьянконери» два мяча.
Алексей Миранчук является воспитанником «Локомотива». В его активе 33 гола и 42 результативных передачи в 207 матчах за московский клуб.
Ранее сообщалось, что клубы из Англии, Италии и Германии интересуются Александром Соболевым.