СМИ: «Ювентус» договорился с «Локомотивом» о трансфере Алексея Миранчука

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Туринский «Ювентус» достиг договорённости с московским «Локомотивом» по трансферу российского полузащитника Алексея Миранчука.
СМИ: «Ювентус» договорился с «Локомотивом» о трансфере Алексея Миранчука
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как сообщает Sport Mediaset, туринский клуб договорился с «железнодорожниками» о праве первоочередной покупки игрока летом 2020 года.

Отмечается, что в «Ювентусе» остались довольны игрой 24-летнего хавбека в очных матчах Лиги чемпионов, в которых он сумел забить в ворота «бьянконери» два мяча.

Алексей Миранчук является воспитанником «Локомотива». В его активе 33 гола и 42 результативных передачи в 207 матчах за московский клуб.

Ранее сообщалось, что клубы из Англии, Италии и Германии интересуются Александром Соболевым.

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