СМИ: «Ювентус» договорился с «Локомотивом» о трансфере Алексея Миранчука

Туринский «Ювентус» достиг договорённости с московским «Локомотивом» по трансферу российского полузащитника Алексея Миранчука.

Как сообщает Sport Mediaset, туринский клуб договорился с «железнодорожниками» о праве первоочередной покупки игрока летом 2020 года.

Отмечается, что в «Ювентусе» остались довольны игрой 24-летнего хавбека в очных матчах Лиги чемпионов, в которых он сумел забить в ворота «бьянконери» два мяча.

Алексей Миранчук является воспитанником «Локомотива». В его активе 33 гола и 42 результативных передачи в 207 матчах за московский клуб.

Ранее сообщалось, что клубы из Англии, Италии и Германии интересуются Александром Соболевым.