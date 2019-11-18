СМИ: Клубы из Англии, Италии и Германии интересуются Соболевым
- РИА Новости
Как сообщает Sport24, в россиянине заинтересованы клубы из Англии, Германии, Италии и Турции. При этом сумма отступных за игрока составляет всего €2 млн.
Помимо этого, форварда в качестве усиления рассматривают московские клубы «Динамо», ЦСКА и «Локомотив».
В нынешнем сезоне Соболев забил десять мячей в 16 матчах чемпионата России и является лучшим бомбардиром РПЛ наряду с форвардом «Ростова» Эльдором Шомуродовым.
Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался от трансфера лучшего бомбардира РПЛ.