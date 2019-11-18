СМИ: Клубы из Англии, Италии и Германии интересуются Соболевым

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев в зимнее трансферное окно может уйти в европейский клуб.

Как сообщает Sport24, в россиянине заинтересованы клубы из Англии, Германии, Италии и Турции. При этом сумма отступных за игрока составляет всего €2 млн.

Помимо этого, форварда в качестве усиления рассматривают московские клубы «Динамо», ЦСКА и «Локомотив».

В нынешнем сезоне Соболев забил десять мячей в 16 матчах чемпионата России и является лучшим бомбардиром РПЛ наряду с форвардом «Ростова» Эльдором Шомуродовым.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался от трансфера лучшего бомбардира РПЛ.