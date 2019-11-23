Семак: Дзюба доказал, что является одним из лучших футболистов России

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего команды Артёма Дзюбы в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином» (2:1).

«Дзюба делом доказал, что является лучшим бомбардиром нашей команды и одним из лучших игроков сборной и России», — цитирует специалиста РИА Новости.

Он отметил, что команде было сложно играть в такую погоду в Казани. Особенно, по его словам, это касалось игроков, которые уезжали в свои сборные.

«Что касается игры, то мы создали достаточно моментов и реализовали часть, которой хватило для победы. Мы заслужили победу в непростых погодных условиях», — добавил Семак.

Ранее гол Дзюбы принёс «Зениту» победу над «Рубином» в РПЛ.