Семак: Дзюба доказал, что является одним из лучших футболистов России
- РИА Новости
«Дзюба делом доказал, что является лучшим бомбардиром нашей команды и одним из лучших игроков сборной и России», — цитирует специалиста РИА Новости.
Он отметил, что команде было сложно играть в такую погоду в Казани. Особенно, по его словам, это касалось игроков, которые уезжали в свои сборные.
«Что касается игры, то мы создали достаточно моментов и реализовали часть, которой хватило для победы. Мы заслужили победу в непростых погодных условиях», — добавил Семак.
Ранее гол Дзюбы принёс «Зениту» победу над «Рубином» в РПЛ.