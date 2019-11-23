«Барселона» взяла верх над «Леганесом» в матче Примеры

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«Барселона» обыграла «Леганес» в матче 14-го тура испанской футбольной Примеры.
«Барселона» взяла верх над «Леганесом» в матче Примеры
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Встреча прошла в Леганесе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе сине-гранатовых отличились Луис Суарес и Артуро Видаль на 53-й и 79-й минутах. Хозяева отметились только голом Юссефа Эн-Несири на 12-й минуте.

Таким образом, каталонцы набрали 28 очков и продолжают лидировать в чемпионате Испании. «Леганес» находится на последнем месте с 6 очками в активе.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает Маурисио Почеттино в качестве замены главному тренеру команды Эрнесто Вальверде.

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