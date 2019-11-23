Колобков: рекомендация WADA по РУСАДА носит предварительный характер

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Министр спорта России Павел Колобков высказался о рекомендациях комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствия антидопинговому кодексу.
Колобков: рекомендация WADA по РУСАДА носит предварительный характер
  • РИА Новости

«9 декабря будет исполком. Вся эта информация сейчас носит предварительный характер, девятого числа будет основная рекомендация. Тогда и будем обсуждать», — цитирует Колобкова РИА Новости.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории. 

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил уверенность, что ситуация вокруг РУСАДА не повлияет на проведение Евро-2020 в России.

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