Колобков: рекомендация WADA по РУСАДА носит предварительный характер

Министр спорта России Павел Колобков высказался о рекомендациях комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствия антидопинговому кодексу.

«9 декабря будет исполком. Вся эта информация сейчас носит предварительный характер, девятого числа будет основная рекомендация. Тогда и будем обсуждать», — цитирует Колобкова РИА Новости.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил уверенность, что ситуация вокруг РУСАДА не повлияет на проведение Евро-2020 в России.