Колобков: рекомендация WADA по РУСАДА носит предварительный характер
- РИА Новости
«9 декабря будет исполком. Вся эта информация сейчас носит предварительный характер, девятого числа будет основная рекомендация. Тогда и будем обсуждать», — цитирует Колобкова РИА Новости.
23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил уверенность, что ситуация вокруг РУСАДА не повлияет на проведение Евро-2020 в России.