Самодурова высказалась о критике в соцсетях
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«Ехалось тяжеловато, думаю, что было больно, но не хочу об этом говорить, а то будут разговоры, что я болею гайморитом. Многие писали: «А почему она говорит про болезни только тогда, когда неудачно откатала?» И меня это как-то так задело. Поэтому не хочу об этом говорить», — цитирует Самодурову РИА Новости.
По её словам, она теперь не намерена говорить о том, что у неё что-то болит.
«Но сегодня это меня, наверное, в какой-то мере смотивировало», — сказала Самодурова.
На этапе в Японии 17-летняя фигуристка заняла шестое место, набрав по сумме двух прокатов 183,27 балла — 63,85 за короткую и 119,42 за произвольную программу.
Ранее Самодурова заявила, что предстоящий чемпионат России будет для неё особенным.