Самодурова высказалась о критике в соцсетях

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Чемпионка Европы 2018 года по фигурному катанию россиянка Софья Самодурова заявила, что негативные посты в социальных сетях мотивировали её перед произвольной программой на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Самодурова высказалась о критике в соцсетях
  • © Naoki Nishimura/AFLO
  • globallookpress.com

«Ехалось тяжеловато, думаю, что было больно, но не хочу об этом говорить, а то будут разговоры, что я болею гайморитом. Многие писали: «А почему она говорит про болезни только тогда, когда неудачно откатала?» И меня это как-то так задело. Поэтому не хочу об этом говорить», — цитирует Самодурову РИА Новости.

По её словам, она теперь не намерена говорить о том, что у неё что-то болит.

«Но сегодня это меня, наверное, в какой-то мере смотивировало», — сказала Самодурова.

На этапе в Японии 17-летняя фигуристка заняла шестое место, набрав по сумме двух прокатов 183,27 балла — 63,85 за короткую и 119,42 за произвольную программу.

Ранее Самодурова заявила, что предстоящий чемпионат России будет для неё особенным.

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