Ганус уверен, что WADA признает РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал возможность признания организации несоответствующей Всемирному антидопинговому кодексу.

«У нас был статус условного соответствия. Одно из условий поддержания соответствия не было выполнено, до этого в 100% случаев исполком соглашался с рекомендацией, это логично. Вне зависимости от того, какой уровень РУСАДА, вне зависимости от того, что мы сделали — были условия поддержания статуса», — приводит слова Гануса ТАСС.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.

Заседание исполкома WADA пройдёт 9 декабря.

Ранее стало известно, что комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия.