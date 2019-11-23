Ганус уверен, что WADA признает РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу
- РИА Новости
«У нас был статус условного соответствия. Одно из условий поддержания соответствия не было выполнено, до этого в 100% случаев исполком соглашался с рекомендацией, это логично. Вне зависимости от того, какой уровень РУСАДА, вне зависимости от того, что мы сделали — были условия поддержания статуса», — приводит слова Гануса ТАСС.
23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.
Заседание исполкома WADA пройдёт 9 декабря.
Ранее стало известно, что комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия.