Ганус уверен, что WADA признает РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал возможность признания организации несоответствующей Всемирному антидопинговому кодексу.
Ганус уверен, что WADA признает РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу
  • РИА Новости

«У нас был статус условного соответствия. Одно из условий поддержания соответствия не было выполнено, до этого в 100% случаев исполком соглашался с рекомендацией, это логично. Вне зависимости от того, какой уровень РУСАДА, вне зависимости от того, что мы сделали — были условия поддержания статуса», — приводит слова Гануса ТАСС.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории. 

Заседание исполкома WADA пройдёт 9 декабря.

Ранее стало известно, что комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия.

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