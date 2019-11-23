Ламбьель: в Москве мне нравится гостить у Волосожар и Транькова

Швейцарский тренер по фигурному катанию Стефан Ламбьель рассказал, с чем у него ассоциируется Москва и как он любит проводить время в столице России.

«Ассоциируется, пожалуй, с фигурным катанием. Я восхищаюсь российской школой фигурного катания. И каждый раз, когда приезжаю в Москву, у меня возникают ассоциации именно с этим стилем. В Москве у меня достаточно много любимых мест. Мне, например, очень нравится гостить у своих лучших друзей — Татьяны Волосожар и Максима Транькова, которые сейчас, к сожалению, в Канаде. Люблю проводить время со своими российскими знакомыми», — поделился Ламбьель с RT.

Ранее швейцарский специалист рассказал, какая фигуристка произвела на него впечатление за последнее время.