Ламбьель: в Москве мне нравится гостить у Волосожар и Транькова

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Швейцарский тренер по фигурному катанию Стефан Ламбьель рассказал, с чем у него ассоциируется Москва и как он любит проводить время в столице России.
Ламбьель: в Москве мне нравится гостить у Волосожар и Транькова
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«Ассоциируется, пожалуй, с фигурным катанием. Я восхищаюсь российской школой фигурного катания. И каждый раз, когда приезжаю в Москву, у меня возникают ассоциации именно с этим стилем. В Москве у меня достаточно много любимых мест. Мне, например, очень нравится гостить у своих лучших друзей — Татьяны Волосожар и Максима Транькова, которые сейчас, к сожалению, в Канаде. Люблю проводить время со своими российскими знакомыми», — поделился Ламбьель с RT.

Ранее швейцарский специалист рассказал, какая фигуристка произвела на него впечатление за последнее время.

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