Ламбьель рассказал, какая фигуристка произвела на него впечатление за последнее время

Швейцарский тренер и хореограф Стефан Ламбьель рассказал, какая фигуристка произвела на него впечатление.

«Таких много. На днях я видел, как тренируется Мэрайя Белл. Она каталась так, словно выступала в лучах прожектора. Завораживающее зрелище. Казалось, что каждая клеточка её тела на своём месте. Её катание выглядит одновременно и динамично, и естественно. За занятием американки я наблюдал с большим удовольствием и получил массу впечатлений. В её случае можно говорить о различных технических и артистических элементах. Вообще я люблю сочетание точности — в том числе в техническом плане — и изящества. Оно есть у многих фигуристов», — рассказал Ламбьель в интервью RT.

Ранее Белл заявила, что Елизавета Туктамышева может стать для неё источником вдохновения.