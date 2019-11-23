Ламбьель рассказал, в чём разница между работой хореографом и тренером по фигурному катанию

Бывший швейцарский фигурист Стефан Ламбьель рассказал, как он перешёл от работы хореографом к тренерской деятельности.

«Это два очень разных занятия. Ответственность хореографа носит весьма краткосрочный характер: ты занимаешься с фигуристом примерно неделю, разрабатываешь для него программу, после чего он возвращается к своему привычному распорядку и продолжает готовиться с наставником, который реализует долгосрочные цели. Я занимаюсь тренерской деятельностью вот уже более пяти лет и получаю огромное удовольствие от процесса. Мне нравится разрабатывать планы и разделять свои ценности с подопечными, командой, коллегами, с которыми мы вместе стараемся обеспечить всё необходимое для появления нового чемпиона», — сказал Ламбель RT.

Швейцарец отметил, что сейчас у него достаточное количество учеников для комфортной жизни.

Ранее Ламбьель рассказал, как начал работать с фигуристом Сёмой Уно.