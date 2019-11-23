Ламбьель рассказал, как начал работать с фигуристом Уно

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Тренер по фигурному катанию Стефан Ламбьель рассказал, как начал сотрудничество с серебряным призёром Олимпийских игр Сёмой Уно.
Ламбьель рассказал, как начал работать с фигуристом Уно
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«После французского этапа Гран-при он пришёл ко мне, так как не захотел ехать в Японию, и поселился неподалёку от моего катка. Затем мы приехали сюда. У нас за плечами многолетний опыт сотрудничества, накопленный в ходе большого количества выступлений. Я был его хореографом, а в ряде выставочных номеров — даже напарником. У нас с ним сложились хорошие отношения, поэтому я и предложил ему свои услуги», — рассказал Ламбьель в интервью RT.

Швейцарский специалист добавил, что Уно приезжал в его школу в сентябре на несколько дней и японскому фигуристу понравилась царившая там атмосфера.

Ранее Уно объяснил, почему не остался тренироваться в группе Этери Тутберидзе.

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