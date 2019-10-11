Фигурист Уно объяснил, почему не остался тренироваться в группе Тутберидзе

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Серебряный призёр Олимпиады-2018 японский фигурист Сёма Уно рассказал, почему решил не продолжать сотрудничество с российским тренером Этери Тутберидзе.
Фигурист Уно объяснил, почему не остался тренироваться в группе Тутберидзе
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«То, что я не хочу ставить программу у Даниила Глейхенгауза, — чушь. Мы изначально обговаривали с Этери Георгиевной, что я приеду к ней на месяц. Решили попробовать. После этого я понял, что это не совсем моё», — приводит слова Уно Sport24.

Он отметил, что конкретной причины, почему он не остался у Тутберидзе, вообще нет.

«Просто решил поискать что-то другое. В этом сезоне я попробую поехать к нескольким специалистам и в конце сезона решу, на каком катке будут работать дальше», — добавил японский спортсмен.

По информации, опубликованной журналистом Джеком Галлахером, Уно решил не присоединяться к группе Тутберидзе из-за того, что все её подопечные обязаны ставить свои программы у Глейхенгауза.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова разочарована своими оценками на турнире Japan Open.

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