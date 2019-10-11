Фигурист Уно объяснил, почему не остался тренироваться в группе Тутберидзе
- © Kalle Parkkinen/Newspix24
- globallookpress.com
«То, что я не хочу ставить программу у Даниила Глейхенгауза, — чушь. Мы изначально обговаривали с Этери Георгиевной, что я приеду к ней на месяц. Решили попробовать. После этого я понял, что это не совсем моё», — приводит слова Уно Sport24.
Он отметил, что конкретной причины, почему он не остался у Тутберидзе, вообще нет.
«Просто решил поискать что-то другое. В этом сезоне я попробую поехать к нескольким специалистам и в конце сезона решу, на каком катке будут работать дальше», — добавил японский спортсмен.
По информации, опубликованной журналистом Джеком Галлахером, Уно решил не присоединяться к группе Тутберидзе из-за того, что все её подопечные обязаны ставить свои программы у Глейхенгауза.
Ранее сообщалось, что Александра Трусова разочарована своими оценками на турнире Japan Open.