Лихачёв: матч с ОАЭ станет для сборной России ключевым для выхода из группы на ЧМ

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв поделился ожиданиями от матча с национальной командой ОАЭ во втором туре группового этапа чемпионата мира в Парагвае.

«Будем делать всё возможное, чтобы донести до ребят значимость следующей игры с ОАЭ. Это будет ключевой матч по выполнению задачи по выходу из группы», — приводит слова Лихачёва ТАСС.

Сборная России сыграет с национальной командой ОАЭ 24 ноября. В первом матче на чемпионате мира российская команда взяла верх над сборной Сенегала со счётом 8:7.

Ранее Лихачёв заявил, что победа над Сенегалом на старте ЧМ была особенно важна для сборной России.