Тренер: победа над Сенегалом на старте ЧМ была особенно важна для сборной России

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв прокомментировал победу над сборной Сенегала в первом матче группового этапа чемпионата мира в Парагвае.

«Периодически такие матчи случаются. Это была первая игра на чемпионате мира, и, конечно, особенно важно было добиться в ней положительного результата. Это удалось, я счастлив, что мы смогли добиться победы, хотя матч получился действительно валидольным», — приводит слова Лихачёва ТАСС.

Он отметил, что разбор игры обязательно состоится, но прежде он даст игрокам отдохнуть и посетить требуемые медицинские мероприятия.

«У Сенегала очень качественная сборная, она показывает хороший, силовой футбол и на протяжении уже более десятка лет является лучшей африканской командой. Думаю, что на этом чемпионате мира она попортит нервы многим командам», — добавил специалист.

Сборная России одержала победу над Сенегалом в стартовом матче на ЧМ по пляжному футболу со счётом 8:7. Следующим соперником российской команды станет сборная ОАЭ. Матч пройдёт 24 ноября.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдёт в России.