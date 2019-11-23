Мяч Икарди помог ПСЖ победить «Лилль» в чемпионате Франции по футболу

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В матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу «Пари Сен-Жермен» на своём поле обыграл «Лилль» со счётом 2:0.
Мяч Икарди помог ПСЖ победить «Лилль» в чемпионате Франции по футболу
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Забитыми мячами в составе победителей отметились форвард Мауро Икарди и полузащитник Анхель Ди Мария.

Этот успех позволил футболистам ПСЖ набрать 33 очка и упрочить собственное лидерство в турнирной таблице французского чемпионата. Идущий вторым «Марсель» подопечные Томаса Тухеля опережают уже на 11 баллов.

Ранее сообщалось, что нападающий испанской «Барселоны» Антуан Гризманн хочет перейти в ПСЖ.

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