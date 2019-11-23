Мяч Икарди помог ПСЖ победить «Лилль» в чемпионате Франции по футболу
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Забитыми мячами в составе победителей отметились форвард Мауро Икарди и полузащитник Анхель Ди Мария.
Этот успех позволил футболистам ПСЖ набрать 33 очка и упрочить собственное лидерство в турнирной таблице французского чемпионата. Идущий вторым «Марсель» подопечные Томаса Тухеля опережают уже на 11 баллов.
Ранее сообщалось, что нападающий испанской «Барселоны» Антуан Гризманн хочет перейти в ПСЖ.