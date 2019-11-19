СМИ: Гризманн хочет перейти в ПСЖ и может стать частью сделки по Неймару

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Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн хочет продолжить карьеру во французском «Пари Сен-Жермен».
СМИ: Гризманн хочет перейти в ПСЖ и может стать частью сделки по Неймару
  • © Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает Ok Diario, у француза не складываются отношения с игроками «Барселоны», в частности с Лионелем Месси, из-за чего он хочет перейти в ПСЖ.

Отмечается, что он может стать частью сделки по возвращению Неймара в «Барселону».

28-летний Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года за €120 млн. В его активе четыре забитых мяча и три голевые передачи в 15 матчах за каталонскую команду.

Ранее сообщалось, что «Барселона» следит за футболистом загребского «Динамо».

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