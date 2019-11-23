«Боруссия» сыграла вничью с «Падерборном» в чемпионате Германии, отыгравшись с 0:3 во втором тайме

В матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу дортмундская «Боруссия» на своём поле сыграла вничью с «Падерборном» — 3:3

По итогам первого тайма хозяева уступали со счётом 0:3, но сумели отыграться после перерыва благодаря мячам полузащитников Джейдена Санчо, Акселя Витселя и Марко Ройса. Спасительный гол Ройс забил на второй компенсированной ко второму тайму минуте.

Этот результат позволил «Боруссии» набрать 20 очков и подняться на пятую строчку турнирной таблицы немецкого чемпионата, которую команда Люсьена Фавра делит с «Хоффенхаймом». «Падерборн» с пятью баллами в активе идёт на последнем, 18-м месте.

Ранее сообщалось, что французский «Пари Сен-Жермен» проявляет интерес к Санчо.