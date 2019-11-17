СМИ: ПСЖ рассматривает футболиста «Боруссии» Санчо в качестве замены Неймару

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Футбольный клуб ПСЖ заинтересован в приобретении нападающего дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
СМИ: ПСЖ рассматривает футболиста «Боруссии» Санчо в качестве замены Неймару
  • © Jan Huebner/Eduard Martin
  • globallookpress.com

Как сообщает The Daily Express, в парижском коллективе видят в Санчо замену Неймару, который хочет вернуться в «Барселону». ПСЖ готов заплатить за игрока €116 млн.

Помимо этого, в Санчо заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Реал» и «Ювентус».

В нынешнем сезоне Санчо провёл 16 матчей за немецкий клуб, в которых забил четыре мяча и сделал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить за футболиста ПСЖ Килиана Мбаппе рекордные €400 млн.

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