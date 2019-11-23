Костомаров: российские фигуристки на сегодняшний день — лучшие в мире

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что расстановку сил в фигурном катании покажет предстоящий чемпионат мира.

«Не думаю, что Алёна Косторная в Саппоро ориентировалась на японку, так как главные соревнования впереди. Только в финале Гран-при, и то с натяжкой, и на чемпионате мира можно будет говорить о том, какой выдающийся результат она показала», — заявил эксперт в интервью RT.

По словам Костомарова, обсуждать мировые рекорды Косторной можно сколько угодно.

«Да, наши девушки на сегодняшний день — лучшие в мире. Но зацикливаться на оценках не стоит», — добавил он.

Ранее Костомаров поделился мнением о конкурентоспособности Загитовой.