Российский легкоатлет прокомментировал ситуацию с временным отстранением президента ВФЛА Шляхтина
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- РИА Новости
«Я не могу никак повлиять на эту ситуацию, поэтому стоит ли мне лишний раз трепать себе нервы, думать о чём-то негативном, лишний раз мозолить себе глаза?» — приводит слова Фёдорова ТАСС.
По словам отечественного легкоатлета, он продолжит тренироваться и концентрироваться на качественном выполнении своих профессиональных обязанностей.
«Если бы мои мысли способствовали мотивации, то я регулярно залезал бы в интернет, смотрел, что и как происходит. Поскольку ничего, кроме негатива, это мне не приносит, то мне ни к чему думать об этом. От меня ничего здесь не зависит», — добавил он.
Ранее сообщалось, что ВФЛА грозит полное исключение из World Athletics.