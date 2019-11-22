Российский легкоатлет прокомментировал ситуацию с временным отстранением президента ВФЛА Шляхтина

Призёр чемпионата Европы в тройном прыжке Алексей Фёдоров прокомментировал ситуацию с временным отстранением президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина и приостановлением выдачи российским спортсменам нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях.

«Я не могу никак повлиять на эту ситуацию, поэтому стоит ли мне лишний раз трепать себе нервы, думать о чём-то негативном, лишний раз мозолить себе глаза?» — приводит слова Фёдорова ТАСС.

По словам отечественного легкоатлета, он продолжит тренироваться и концентрироваться на качественном выполнении своих профессиональных обязанностей.

«Если бы мои мысли способствовали мотивации, то я регулярно залезал бы в интернет, смотрел, что и как происходит. Поскольку ничего, кроме негатива, это мне не приносит, то мне ни к чему думать об этом. От меня ничего здесь не зависит», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ВФЛА грозит полное исключение из World Athletics.