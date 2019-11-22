Рублёв: безумно рад победе над Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу национальной команды над сборной Сербии в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

«В важный момент я даже не думал, что происходит на тай-брейке, меня трясло. На каком-то внутреннем чувстве играли. На тай-брейке точно кураж не ловился, каждое очко — на вес золота. Мы безумно рады, что у нас получилось», — приводит слова Рублёва «Матч ТВ».

Он отметил, что перед полуфиналом с Канадой нужно немного прийти в себя.

«Хорошо, что благодаря выходу в полуфинал мы гарантировали попадание в финальную стадию Кубка Дэвиса на следующий сезон без отборов. Действительно думали об этом», — добавил 22-летний россиянин.

Сборная России победила Сербию со счётом 2:1. В одиночных матчах Андрей Рублёв обыграл Филипа Краиновича, а Хачанов уступил Новаку Джоковичу. Исход противостояния решился в парном матче, в котором Рублёв и Хачанов взяли верх над Виктором Троицки и Джоковичем. В полуфинале российская команда сыграет со сборной Канады.

Ранее сообщалось, что Хачанов назвал победу над Сербией типичным драматичным матчем Кубка Дэвиса.