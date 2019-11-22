Хачанов о победе над Сербией: типичный драматичный матч Кубка Дэвиса

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу национальной команды над сборной Сербии в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

«Типичный драматичный матч Кубка Дэвиса, где в решающей игре обе команды выкладываются на полную. Нам обидно за Сербию, потому что обе страны заслуживали эту победу. Но мы очень рады и горды, что наконец-то смогли вывести Россию в полуфинал, потому что давно там её не было. Матч прошёл на высоком уровне. Просто старались держать его. В итоге всё решилось на тай-брейке в третьем сете. О канадцах будем думать утром», — приводит слова Хачанова «Матч ТВ».

Сборная России победила Сербию со счётом 2:1. В одиночных матчах Андрей Рублёв обыграл Филипа Краиновича, а Хачанов уступил Новаку Джоковичу. Исход противостояния решился в парном матче, в котором Рублёв и Хачанов взяли верх над Виктором Троицки и Джоковичем. В полуфинале российская команда сыграет со сборной Канады.

Ранее сообщалось, что Шамиль Тарпищев назвал феноменальной победу России над Сербией на Кубке Дэвиса.