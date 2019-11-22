Тарпищев назвал феноменальной победу России над Сербией на Кубке Дэвиса
- РИА Новости
«Тяжело говорить, но ребята — великие люди. Молодая команда, за ними будущее, это было феноменально. В ответственный момент не было смысла им что-то подсказывать, нужно было разозлить. Спортивная злость даёт ту спортивную добавку», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».
Он отметил, что задачей на парный матч было атаковать Виктора Троицки в подходящие моменты, что и удалось Андрею Рублёву и Карену Хачанову.
«Андрею в первом матче нужно было рисковать, что он с блеском сделал. Новак Джокович играл очень здорово, и Карену Хачанову было сложновато», — добавил специалист.
Сборная России победила Сербию со счётом 2:1. В одиночных матчах Рублёв обыграл Филипа Краиновича, а Хачанов уступил Джоковичу. Исход противостояния решился в парном матче, в котором Рублёв и Хачанов взяли верх над Троицки и Джоковичем. В полуфинале российская команда сыграет со сборной Канады.
Ранее сообщалось, что сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию.