Рабочая группа ОКР 25 ноября проведёт заседание по восстановлению ВФЛА

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил о предстоящем заседании рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Рабочая группа ОКР 25 ноября проведёт заседание по восстановлению ВФЛА
  • РИА Новости

«В понедельник пройдёт заседание рабочей группы ОКР по восстановлению ВФЛА», — приводит слова Позднякова ТАСС.

22 ноября стало известно, что Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от должности президента ВФЛА в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

23 сентября Международная ассоциация легкоатлетических федераций в 12-й раз приняла решение продлить отстранение ВФЛА, которое продолжается с ноября 2015 года.

Ранее сообщалось, что Минспорт 27 ноября рассмотрит вопрос аккредитации ВФЛА.

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