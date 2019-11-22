Рабочая группа ОКР 25 ноября проведёт заседание по восстановлению ВФЛА
- РИА Новости
«В понедельник пройдёт заседание рабочей группы ОКР по восстановлению ВФЛА», — приводит слова Позднякова ТАСС.
22 ноября стало известно, что Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от должности президента ВФЛА в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.
23 сентября Международная ассоциация легкоатлетических федераций в 12-й раз приняла решение продлить отстранение ВФЛА, которое продолжается с ноября 2015 года.
Ранее сообщалось, что Минспорт 27 ноября рассмотрит вопрос аккредитации ВФЛА.