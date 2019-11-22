СМИ: Абрамович решил не продавать «Челси»

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Владелец лондонского «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович решил не продавать клуб.
СМИ: Абрамович решил не продавать «Челси»
  • © imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Как сообщает The Telegraph, российский предприниматель решил сохранить клуб по нескольким причинам: во-первых, он не получил серьёзных предложений от потенциальных покупателей, а во-вторых, команда стала показывать хорошие результаты под руководством Фрэнка Лэмпарда.

Российский бизнесмен владеет клубом с 2003 года. За это время лондонский коллектив по пять раз выигрывал чемпионат и кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги, по два раза — Лигу Европы и Суперкубок Англии, а также один раз раз — Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что долги «Манчестер Юнайтед» возросли до £384 млн.

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