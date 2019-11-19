Долги «Манчестер Юнайтед» возросли до £384 млн
- Reuters
Как сообщает Sky Sports, за первую четверть сезона-2019/20 чистый долг клуба увеличился на £140m млн.
Отмечается, что такая ситуация отчасти связана с отсутствием команды в Лиге чемпионов, из-за чего уменьшились суммарные доходы от продажи телевизионных прав.
По итогам 12 туров Английской премьер-лиги МЮ занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. В рамках группового этапа Лиги Европы манкунианцы возглавляют группу L, набрав 10 очков в четырёх матчах.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не будет отстранён от участия в еврокубках за нарушение ФФП.