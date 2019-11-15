СМИ: «Манчестер Сити» не будет отстранён от участия в еврокубках за нарушение ФФП

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» не будет отстранён от участия в еврокубках за нарушение финансового фейр-плей.

Об этом сообщает The Athletic.

Ожидается, что «Манчестер Сити» предстоит заплатить лишь денежный штраф. Окончательное решение будет принято в декабре.

«Горожане» подозреваются в предоставлении неверной информации по прошлому делу о нарушении ФФП в 2014 году, а также в ложных показаниях о размерах спонсорских контрактов. Тогда «Манчестер Сити» был оштрафован на £49 млн.

По информации The New York Times, УЕФА выявил финансовые нарушения в клубе и намерен отстранить его на один сезон от участия в еврокубковых турнирах.

Ранее УЕФА отстранил турецкий «Трабзонспор» от еврокубков за нарушение финансового фейр-плей.