Конте рассказал о своих советах игрокам «Интера» относительно секса

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Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте рассказал, какие советы он дал своим подопечным относительно их интимной жизни.
Конте рассказал о своих советах игрокам «Интера» относительно секса
  • globallookpress.com

«В течение сезона я советую игрокам заниматься сексом быстро, прикладывая минимум усилий. Также советую им использовать позиции, при которых их партнёры находятся сверху. Желательно также, чтобы секс был с жёнами, потому что другие... Ну, они требуют больше усилий», — приводит слова Конте L’Equipe.

50-летний итальянский специалист возглавляет «Интер» с 2019 года. В разное время он тренировал такие команды, как «Ареццо», «Бари», «Аталанта», «Сьена», «Ювентус», «Челси», а также сборную Италии. В качестве тренера он вместе со своими командами завоевал в общей сложности восемь трофеев.

Ранее сообщалось, что Почеттино оставил футболистам «Тоттенхэма» послание в раздевалке.

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