Самодурова: я каталась сегодня зажато — перестраховывалась

Российская фигуристка Софья Самодурова прокомментировала своё выступление в короткой программе на этапе серии Гран-при в японском Саппоро.

«Не могу сказать, что я довольна прокатом короткой программы. Но в целом не согласна с недокрутом на тулупе в каскаде, скорее на флипе — ситуация напомнила турнир в Китае. И всё-таки я каталась сегодня зажато — утром на тренировке не всё получалось, так что я немного перестраховывалась», — приводит слова Самодуровой ТАСС.

По итогам своего выступления 17-летняя фигуристка набрала 63,85 балла, что позволило ей занять седьмое место. Произвольную программу спортсменки представят 23 ноября.

Ранее Самодурова рассказала, что помешало её подготовке к серии Гран-при.