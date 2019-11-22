Алексей Миранчук попал на обложку известного итальянского издания

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук попал на обложку известной итальянской газеты Tuttosport.

Обложка опубликована на сайте издания.

Недавно в СМИ появилась информация, что Миранчук по окончании сезона перейдёт в туринский «Ювентус».

Алексей Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. В текущем сезоне полузащитник провёл 13 матчей за железнодорожников в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), забив четыре мяча и отдав две результативные передачи.

Ранее агент Алексея Миранчука заявил, что не знает о договорённости между «Локомотивом» и «Ювентусом».