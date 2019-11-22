Авербух назвал фигуристку Косторную фавориткой сезона

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух отреагировал на выступление российской фигуристки Алёны Косторной в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.

«Я видел это выступление, и Алёна блестяще откаталась в Японии. Это абсолютный рекорд, и она в этом сезоне показывает очень сбалансированное катание», — приводит слова эксперта телеканал «Звезда».

Он отметил, что россиянка отлично владеет коньком, исполняя при этом сложнейшие прыжки.

«Теперь она фаворитка сезона наряду с Александрой Трусовой и Анной Щербаковой», — добавил Авербух.

Косторная выиграла короткую программу с результатом 85,04 балла, установив мировой рекорд.

Ранее Косторная призналась, что ей проще выступать, когда рядом тренер Этери Тутберидзе.