Кремлёв: Россия готова принять Кубок мира по боксу в 2020 году

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв предложил создать Кубок мира по боксу и провести первый в истории подобный турнир на территории России.

«Россия готова принять такие соревнования в 2020 году. Это будет один из главных турниров в календаре AIBA. Боксёры будут представлять свою страну и свою команду. Лучшие из лучших поборются за престижный трофей, а миллионы болельщиков по всему миру по-новому взглянут на наш вид спорта», — цитирует Кремлёва ТАСС.

Также генеральный секретарь Федерации бокса России добавил, что победители и призёры Кубка мира получат денежное вознаграждение.

Ранее сообщалось, что Кремлёв избран главой комиссии по развитию AIBA.