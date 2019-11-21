Кремлёв избран главой комиссии по развитию AIBA
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- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, такое решение было принято на внеочередном заседании исполкома AIBA в Лозанне.
Отмечается, что в обязанности комиссии, в состав которой вошли Ву Ди, Сулейман Микаилов, Эмилия Груева, Юсуф Аль-Казим, Рэй Сильвас и Мохамед Тома, будет входить проведение ключевых турниров AIBA, таких как чемпионаты мира, а также Кубок мира, реализация телеправ по всему миру, привлечение спонсоров, партнёров и инвесторов, создание стратегии и остальные вопросы, касающиеся маркетинга.
Ранее сообщалось, что Федерация бокса России создаст призовой фонд для боя Емельяненко — Кокляев.