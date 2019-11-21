Моуринью прокомментировал свои слова о работе в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал свои слова, сказанные в 2015 году, что он никогда не возглавит «шпор» из любви к болельщикам другого лондонского клуба — «Челси».

«Мои слова про «Тоттенхэм»? Это было до того, как меня уволили! Таков современный футбол. Сейчас всё моё внимание на «Тоттенхэме». Надеюсь, я смогу быть счастливым здесь и делать счастливее других людей. Мне нужно стать главным фанатом клуба. Никто в мире не хочет видеть «Тоттенхэм» успешным больше, чем я», — приводит слова Моуриньо Sky Sports.

Португалец в прошлом дважды работал в «Челси» — с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 годы. Под его руководством команда завоевала восемь трофеев.

Ранее Моуринью рассказал о своей готовности к работе после перерыва в карьере.