Моуринью: у меня были ошибки, но я их больше не допущу

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Новый главный тренер лондонского клуба «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал о своей готовности к работе после перерыва в карьере.
Моуринью: у меня были ошибки, но я их больше не допущу
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«Я считал и продолжаю считать, что эти 11 месяцев без работы не были потерей времени. Это был период, чтобы подумать, заняться анализом и подготовиться. Ты никогда не теряешь свою ДНК и индивидуальность. Ты тот, кто ты есть, и это касается как хороших вещей, так и плохих. Я осознаю, что совершал ошибки в прошлом, но я их больше не допущу. Я буду совершать новые ошибки», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Он отметил, что полностью готов приступить работе и не испытывает никаких проблем с мотивацией.

«Думаю, футболисты прочувствовали это за два дня и видят, что я готов поддержать их», — добавил специалист.

Моуринью был назначен главным тренером «Тоттенхэма» 20 ноября, на следующий день после увольнения с этой должности аргентинца Маурисио Почеттино. Португалец оставался без работы с декабря 2018 года, когда был отправлен в отставку из «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» не даст Моуринью денег на зимние трансферы.

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