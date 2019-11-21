СМИ: «Тоттенхэм» не даст Моуринью денег на зимние трансферы

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» не будет выделять главному тренеру команды Жозе Моуринью средства на новых игроков в предстоящее зимнее трансферное окно.

Как сообщает The Guardian, у клуба нет средств, которые можно выделить на трансферы.

Отмечается, что португальский специалист уведомлён о такой ситуации и намерен активно работать с уже имеющимися игроками, а также привлекать молодёжь из клубной академии.

Моуринью был назначен главным тренером «Тоттенхэма» 20 ноября. Он сменил на этой должности аргентинца Маурисио Почеттино.

Ранее сообщалось, что Моуринью выразил желание вернуть Гарета Бэйла в «Тоттенхэм».