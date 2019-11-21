Загитова: четверные прыжки пока для меня слишком опасны

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала о возможности исполнения четверных прыжков в своих программах.

«Четверные прыжки пока для меня слишком опасны. Мне нужно будет подготовиться к ним физически и морально», — приводит слова Загитовой Olympic Channel.

Она отметила, что для уменьшения риска травм ей нужно сбросить примерно 3 кг.

«Если четверной мне будет необходим, я могу натренировать его. Но это будет сложно. Это будет не четверной сальхов или тулуп, потому что для меня это не самые лёгкие прыжки», — добавила 17-летняя фигуристка.

В нынешнем сезоне Загитова заняла второе место на Гран-при Франции. Её следующим соревнованием станет этап Гран-при в Японии, который пройдёт с 22 по 24 ноября.

Ранее Евгения Медведева рассказала, как проходит изучение четверного сальхова.