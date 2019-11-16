Медведева рассказала, как проходит изучение четверного сальхова

Российская фигуристка Евгения Медведева после произвольной программы на этапе серии Гран-при в Москве, рассказала о своём прогрессе в изучении нового для неё прыжка — четверного сальхова.

«Уже много раз говорила, что делаю максимум для того, чтобы исполнить четверной сальхов. Чёткой конкретной даты, когда это может произойти, у меня нет. Это то же самое, что спрашивать, когда я завершу карьеру. Самое главное для меня — сохранить здоровье. Грубо говоря, я не готова на сломанных костях прыгать», — заявила Медведева.

Она отметила, что не намерена раскрывать секретов своего тренировочного процесса.

«Делаю всё, что возможно», — добавила 19-летняя фигуристка.

На этапе в Москве Медведева по сумме двух прокатов набрала 225,76 балла — 76,93 за короткую и 148,83 за произвольную программу, что позволило ей занять второе место. На предыдущем этапе — в Канаде — она заняла лишь пятое место, допустив несколько ошибок в короткой программе и набрав в сумме за два проката 209,62 (62,89 + 146,73) балла.

Ранее сообщалось, что Брайан Орсер доволен выступлением Медведевой на этапе Гран-при в Москве.