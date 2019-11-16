Орсер доволен выступлением Медведевой на этапе Гран-при в Москве

Канадский тренер Брайан Орсер, являющийся наставником российской фигуристки Евгении Медведевой, прокомментировал выступление своей подопечной на этапе серии Гран-при в Москве.

«Я доволен произвольной и короткой программами, это было очень важно для неё — кататься хорошо и получить достойные оценки. Потому что она работала очень много — так, как ещё не работала раньше», — приводит слова Орсера ТАСС.

Он отметил, что её прежние неудачи не были связаны с какими-либо психологическими проблемами.

«Скорее, дело в восприятии реальности — как работать и получать высокие баллы, соревноваться с другими спортсменками. Нужно работать в комплексе, но иногда это занимает чуть больше времени, чем хотелось бы», — добавил специалист.

На этапе в Москве 19-летняя фигуристка по сумме двух прокатов набрала 225,76 балла — 76,93 за короткую и 148,83 за произвольную программы, что позволило ей занять второе место. На предыдущем для неё этапе — в Канаде — Медведева заняла лишь пятое место, допустив несколько ошибок в короткой программе и набрав в сумме за два проката 209,62 (62,89 + 146,73) балла.

Ранее Медведева выразила сомнения, что ей удастся избавиться от ребра на лутце.