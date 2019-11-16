Медведева сомневается, что ей удастся избавиться от ребра на лутце

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала оценки судей за произвольную программу на этапе Гран-при в Москве.

«Если сравнивать мой лутц два-три сезона назад и сейчас, то, на мой взгляд, он стал гораздо лучше. Я не претендую на чисто исполненное наружное ребро, но знаю, что достаточно много спортсменов исполняют лутц с такой же техникой, как и я сейчас. Понимаю, на мне уже клеймо внутреннего ребра на лутце. Наверное, от этого уже никак не избавиться, но я продолжаю работать и надеюсь, что в будущем у меня не будет таких ошибок», — заявила Медведева.

Россиянка заняла второе место на этапе Гран-при в Канаде, уступив соотечественнице Александре Трусовой.

Ранее Медведева заявила, что на этапе Гран-при сделала всё, что смогла.