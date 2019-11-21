Поздняков считает, что на МОК оказывают давление по вопросу допуска России до ОИ-2020

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение, что противники участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2020 года оказывают давление на Международный олимпийский комитет (МОК).
Поздняков считает, что на МОК оказывают давление по вопросу допуска России до ОИ-2020
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Решение прогнозировать сложно. В этой части наши ожидания однозначны, что подтверждается позицией президента МОК и крайне негативной реакцией наших извечных оппонентов, которые в СМИ начинают оказывать давление, в том числе на МОК», — заявил Поздняков.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории. Эта ситуация может привести к отстранению российских спортсменов от участия в Играх-2020.

Ожидается, что WADA примет решение по статусу РУСАДА на заседании исполкома, которое состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что Елена Исинбаева призвала не обращать внимание на спекуляции о недопуске до ОИ-2020.

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