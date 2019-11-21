Исинбаева призвала не обращать внимание на спекуляции о недопуске до ОИ-2020

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Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева высказала мнение о спекуляциях вокруг возможного отстранения сборной России от летних Игр 2020 года в Токио.
Исинбаева призвала не обращать внимание на спекуляции о недопуске до ОИ-2020
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Я призываю наших спортсменов ни в коем случае ничего не читать и не принимать близко к сердцу. Необходимо ждать заявлений от президентов ОКР, Международного олимпийского комитета и WADA. Это те люди, которые имеют полномочия говорить о допуске к Играм российских спортсменов. Заявления остальных людей, которые хайпуют на этой теме, нужно игнорировать», — приводит слова Исинбаевой ТАСС.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории. Эта ситуация может привести к отстранению российских спортсменов от участия в Играх-2020.

Ранее сообщалось, что комитет по соответствию WADA заслушал доклад экспертов по делу РУСАДА.

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